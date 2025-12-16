<h3>Einladung zur Weihnachtsaktion der Bibliothek Gsies:<\/h3><p>Liebe Kinder, am <strong>Montag<\/strong>, den <strong>22. Dezember 2025<\/strong> könnt ihr selbst von <strong>14.00 - 16.00 Uhr<\/strong> im Werkraum der Grundschule St. Martin Gsies ein Weihnachtsbäumchen basteln!<\/p><p>Anmeldung unter <a href="tel:+393493653821">+39 349 365 38 21<\/a> oder per <a href="mailto:siegfried.hintner@gsies.eu">E-Mail <\/a>- innerhalb<a data-fr-linked="true" href="mailto:siegfried.hintner@gsies.eu"><\/a> Samstag 20.12.2025 erwünscht.<\/p><p>Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl!!<\/p><p><em>Das Bibliotheksteam freut sich auf euch und wünscht allen frohe, besinnliche Weihnachten!<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225777711-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>