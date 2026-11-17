<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger von Gsies,<\/p><p>im Rahmen eines EU-finanzierten Projektes hat die Gemeindeverwaltung die Firma Photogram GmbH beauftragt, die Trinkwasserleitungen von den Trinkwasserspeichern bis zu den Verteilerschächten mittels Georadar aufzunehmen und in das Geografische Informationssystem "GIS" zu übernehmen. Dies bringt für die zukünftigen Planungen erhebliche Kosteneinsparungen mit sich.<\/p><p>Das beauftragte Technikerteam der Firma Photogram GmbH muss für die Erhebung der Trinkwasserleitungen <strong>auch private Grundstücke – in erster Linie landwirtschaftlich bewirtschaftete Grundstücke<\/strong><strong> – begehen und befahren,<\/strong> um die Trinkwasserleitungen aufzunehmen.<\/p><p>Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225834011-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>