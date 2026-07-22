<p>Termin für die Einreichung der Ansuchen: <strong>Freitag<\/strong><strong>, 31<\/strong><strong>.07.2026 - 12:00 Uhr.<\/strong><\/p><p>Die Bekanntmachung und das Gesuch finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel<\/a> - unter "Andere Dokumente" - der Gemeinde Gsies.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225801922-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>