<p>Der Bürgermeister teilt mit dass in der Wohnbauzone C4 – Erweiterungszone „Dikta“ ein gefördertes Baulos für den Bau einer Wohnung demnächst zugewiesen werden kann: <\/p><ul><li>Pichl - Erweiterungszone „Dikta“: - gefördertes Baulos G7<\/li><\/ul><p>Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, bis innerhalb <strong>02.02.2026 um 12:00 Uhr<\/strong> das Ansuchen um Aufnahme in die Rangordnung im Bauamt der Gemeinde oder über <a data-fr-linked="true" href="mailto:gsies.valledicasies@legalmail.it">PEC-Mail<\/a> abzugeben. <\/p><p>Das entsprechende Formular für das Ansuchen ist im Bauamt der Gemeinde Gsies erhältlich oder kann auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel<\/a> der Gemeinde Gsies - Andere Dokumente - heruntergeladen werden. <\/p>