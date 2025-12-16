<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225777731-544&sprache=1">Hier finden Sie den Fahrplan der Buslinie 441<\/a> - Gsies - Innichen - Gsies, gültig vom 14.12.2025 - 12.12.2026.<\/p><h3>Information:<\/h3><p>Ab 14. Dezember 2025 hat das Land die Fahrten des öffentlichen Linienverkehrsdienstes zwischen Talschluss Gsies und Bahnhof Welsberg bzw. Innichen verdoppelt. So wird auf dieser Strecke von <strong>Montag bis Freitag<\/strong> ein Halbstundentakt statt des bisherigen Stundentaktes angeboten.<\/p><p>Die Einführung des Halbstundentaktes wird zunächst für 2 Jahre erprobt. Um das Angebot fix in den Verkehrsplan aufnehmen zu können, erwartet sich das Land Südtirol eine deutliche Steigerung der Entwertungen bzw. Fahrgastzahlen. Aus diesem Grund werden alle Bürger\/innen ersucht, vermehrt das eigene Auto in der Garage zu lassen und an dessen Stelle die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Nur mit Ihrer Unterstützung kann der Dienst aufrechterhalten werden; andernfalls besteht die Gefahr, dass er eingestellt wird. <\/p><p>Vielen Dank für Ihre Mithilfe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225777724-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>