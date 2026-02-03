<p>Du möchtest deine Idee oder dein Projekt im ländlichen Raum des Pustertals umsetzen, hast aber noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden?<\/p><p>Das Regional Management LAG Pustertal unterstützt im aktuellen Projektaufruf sowohl noch nicht oder erst kürzlich gegründete nichtlandwirtschaftliche Start-Ups als auch bestehende nichtlandwirtschaftliche Betriebe bei der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projektideen zur Stärkung des ländlichen Raumes.<\/p><p>Projektvorschläge können vom 02.02.2026 bis einschließlich 24.04.2026 um 24:00 Uhr bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Die entsprechenden Ausschreibungstexte inkl. aller notwendigen Voraussetzungen sowie alle erforderlichen Unterlagen und Details finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><\/p><p>Bei Interesse steht das LAG-Team unter folgender<a href="mailto:info@rm-pustertal.eu" title=""> E-Mail<\/a> oder <a href="tel:+390474431020">Telefonnummer<\/a> gerne zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225783757-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>