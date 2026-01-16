<h3>Forstinfotag 2026 - Gemeinde Gsies<\/h3><p><strong>Wann<\/strong>: am Mittwoch, 21.01.2026 um 14:00 Uhr<\/p><p><strong>Wo<\/strong>: im Bürgerhaus St. Martin in Gsies<\/p><p><strong>Themen<\/strong>:<\/p><ul><li>„Geht dem Borkenkäfer die Puste aus“<\/li><li>Unsere Wälder in die Zukunft gedacht.<\/li><li>Kurzer Stationsrückblick<\/li><li>Durchgeführte Regiearbeiten<\/li><li>Diskussion<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225781545-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>