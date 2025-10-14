<p>Für die Bibliotheken Pichl, St. Martin und St. Magdalena werden freiwillige Mitarbeiter\/innen gesucht, welche nach Vereinbarung einen Dienst in der Bibliothek übernehmen möchten (ca. 1-2x monatlich).<\/p><p>Bei Interesse melde Dich bei Andreas Pramstraller – <a href="tel:+393483650655">unter folgender Nummer<\/a> oder <a href="mailto:andreas.pramstraller@gsies.eu" title="">per Mail<\/a>. <\/p><p>Wir freuen uns auf Deine Unterstützung!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225769178-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>