<p>Die Gemeinde Gsies hat mit „<strong>Gsies 2050<\/strong>“ einen Zukunftsprozess auf den Weg gebracht. Ziel dieses Vorhabens ist es, gemeinsam mit der Bevölkerung ein Gemeindeentwicklungsprogramm zu erarbeiten und damit festzulegen, wie sich unsere Gemeinde in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll.<\/p><p>Aktuell laufen <strong>zwei Beteiligungsaktionen<\/strong>:<\/p><ol><li><strong>Ideenbox<\/strong>: Schicken Sie uns Ihre Ideen, Vorschläge oder Anregungen zu - <a href="https:\/\/www.surveyhero.com\/c\/GEPGsiesIdeenbox " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link<\/a>. <\/li><li><strong>Bevölkerungsbefragung<\/strong> (anonym und bis 30. April): Online unter diesem <a href="https:\/\/www.surveyhero.com\/c\/GEPGsies " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link<\/a>. Alternativ ist der Fragebogen auch in Papierform beim Bürgerschalter erhältlich und kann im Eingangsbereich der Gemeinde wieder abgegeben werden.<\/li><\/ol><p>Bitte geben Sie diese Einladung auch gerne in Ihrem Verein oder Freundeskreis weiter. Jede Rückmeldung ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft von Gsies.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790752-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>