<p>Die Anlaufstelle Pflege und Betreuung und der Ambulante Betreuungsdienst des Sozialsprengels Bruneck-Umgebung organisieren im März eine kostenlose Vortragsreihe für pflegende Angehörige.<\/p><p>Die Vorträge finden jeweils an folgenden Terminen in der <strong>Bibliothek Reischach<\/strong> – jeweils <strong>19.30 Uhr<\/strong> - zu folgenden Themen statt:<\/p><p><br><\/p><p><strong>Pflegebedürftigkeit – Was nun?<\/strong><\/p><p>Informationsabend zur Anlaufstelle Pflege und Betreuung und zum Ambulanten Betreuungsdienst<\/p><p>Mo. 9. März – Susanne Ungericht und Martha Gruber<\/p><p><br><\/p><p><strong>Erbrecht und Sachwalterschaft<\/strong><\/p><p>Do. 12. März – RA Dr. Angelika Kofler<\/p><p><br><\/p><p><strong>Entlastung für den Pflegealltag<\/strong><\/p><p>Praktische Pflegetipps für zu Hause<\/p><p>Mo. 16. März – Evelyn Kronbichler und Manuela Ploner<\/p><p><br><\/p><p><strong>Leben und Sterben - Die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen als LETZTE HILFE<\/strong><\/p><p>Do. 19. März – Dr. Karl Lintner<\/p><p><br><\/p><p><strong>Pflegen und funktionieren – aber wie geht es mir dabei?<\/strong><\/p><p>Selbstfürsorge für pflegende Angehörige<\/p><p>Mo. 23. März – Valentin Piffrader<\/p><p><br><\/p><p><strong>Verwirrt nicht die Verwirrten (Zitat E. Böhm)<\/strong><\/p><p>Kommunikation mit Demenzerkrankten<\/p><p>Do. 26. März – Angelika Kottersteger und Birgit Innerhofer<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225787504-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>