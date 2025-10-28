<h3>Hinweis für alle Bürger die noch den Papierausweis haben<\/h3><p>Die EU Verordnung Nr. 1157\/2019 legt fest, dass der Papier-Personalausweis ab dem 3. August 2026 nicht mehr gültig ist. <\/p><p>Um den Umstieg zur elektronischen Identitätskarte (CIE) zu erleichtern und eine zeitgerechte Bearbeitung der Anträge im festgelegten Zeitrahmen zu gewährleisten, ist es ratsam, bereits jetzt die CIE (neuer Ausweis) zu beantragen.<\/p><p>Sie können ins Meldeamt der Gemeinde kommen und folgendes mitbringen: <\/p><ul><li>ein aktuelles Passbild <\/li><li>die Sanitätskarte<\/li><li>die alte Identitätskarte <\/li><\/ul><p>Die neue Identitätskarte kostet 22,00 Euro.<\/p><p><br><\/p>