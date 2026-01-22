<p>Herr Dr. Moroder, Arzt für Allgemeinmedizin, tritt nach über 37 Jahren engagierter und geschätzter ärztlicher Tätigkeit für die Bevölkerung unserer Gemeinde mit 1. Februar 2026 in den wohlverdienten Ruhestand.<\/p><p>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb informiert über die Modalitäten der Arztwahl und stellt dazu die entsprechenden Informationen zur Verfügung.<\/p><p>Personen, die infolge des Arztwechsels keinen neuen Arzt für Allgemeinmedizin wählen (z. B. Frau Dr. Bitti oder einen anderen verfügbaren Arzt im Gesundheitssprengel Oberpustertal), haben keinen zuständigen Arzt für Allgemeinmedizin. In diesem Fall können keine Rezepte, Überweisungen zu Facharztvisiten oder Krankschreibungen zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes ausgestellt werden.<\/p><p>Eine Behandlung durch einen anderen Arzt für Allgemeinmedizin ist dann nur als sogenannte „gelegentliche Visite“ gegen Privathonorar möglich:<\/p><ul><li>40,00 Euro bei einer Behandlung im Ambulatorium<\/li><li>60,00 Euro bei einer Visite am Aufenthaltsort der Person<\/li><\/ul><p>Alternativ kann auch ein freiberuflich tätiger Arzt aufgesucht werden. In diesem Fall müssen die Kosten vollständig selbst getragen werden, da keine Leistungen zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes verschrieben werden können.<\/p><p>Es wird daher empfohlen, sich rechtzeitig über die Wahl eines Arztes für Allgemeinmedizin zu informieren, um eine durchgehende medizinische Betreuung sicherzustellen.<\/p>