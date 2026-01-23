<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782434-544&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier<\/a> findest Du alle Informationen zur Sommerbetreuung für Kinder von 3 bis 11 Jahren in Gsies. <\/p><p><br><\/p><p>Solltest Du an der Tätigkeit als Kinderbetreuer\/In interessiert sein, findest du <a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/KinderbetreuerInnen_fuer_die_Sommerbetreuung_in_Gsies_gesucht_-_Die_Kinderfreunde_Suedtirol" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier<\/a> alle notwendigen Informationen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225782448-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>