<p>Die Sommerbetreuung in Gsies wurde an die Sozialgenossenschaft "Die Kinderfreunde Südtirol" übergeben. <\/p><p>Im Zeitraum vom 29.06.2026 bis 21.08.2026 wird folgendes geboten:<\/p><ul><li>Betreuungsangebot für Grundschüler mit Mittagessen <\/li><li>Betreuungsangebot für Kindergartenkinder mit Mittagessen<\/li><\/ul><p>Die Sozialgenossenschaft "Kinderfreunde Südtirol" sucht deshalb für obgenannten Zeitraum <strong>Kinderbetreuer und Kinderbetreuerinnen<\/strong>. <\/p><p>Du bist: <\/p><ul><li>volljährig innerhalb 2026<\/li><li>mindestens 16 Jahre für ein Sommerpraktikum<\/li><li>erfahren, motiviert & hast Spaß am Umgang mit Kindern<\/li><li>verantwortungsvoll und teamfähig<\/li><li>kreativ und hast Spaß am Gestalten abwechslungsreicher Tagesabläufe<\/li><\/ul><p>Geboten wird:<\/p><ul><li>Wochenende frei<\/li><li>Geregelte Arbeitszeiten<\/li><li>Fachliche Unterstützung & ein engagiertes, motiviertes Team<\/li><li>Betreuung durch Pädagogen<\/li><li>Kostenlose Verpflegung<\/li><li>Viel Zeit in der Natur<\/li><\/ul><p>Bewirb dich <a href="https:\/\/www.kinderfreunde.it\/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unter folgendem Link.<\/a><\/p><p>Die Kinderfreunde Südtirol freuen sich auf deine Bewerbung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225780209-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>