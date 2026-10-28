<p><strong>Veröffentlichung der Liste der Begünstigten der "Carta dedicata a te"<\/strong><\/p><p>Die Gemeinde teilt mit, dass ab heute die Liste der Begünstigten veröffentlicht und einsehbar ist.<\/p><p>Sie können mit der eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen, ob Sie auf die Unterstützung Anrecht haben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225831556-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>