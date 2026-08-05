<p>Im Schuljahr 2026\/27 bietet die Sozialgenossenschaft Jamabi erstmals eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder aus St. Martin, St. Magdalena und Pichl an.<\/p><p>Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 12:45 bis 17:45 Uhr in St. Martin (Schul- und Gemeinderäumlichkeiten) statt. Es können verschiedene Betreuungspakete für einzelne oder mehrere Wochentage gebucht werden. Um eine persönliche und qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Plätze begrenzt.<\/p><p>Nach einem gemeinsamen Mittagessen stehen Hausaufgabenbetreuung, Lernzeit sowie abwechslungsreiche Freizeitangebote mit Spiel, Bewegung, Kreativität und gemeinsamen Erlebnissen auf dem Programm.<\/p><p><strong>Informationen für Kinder aus St. Martin<\/strong><\/p><p>Kinder aus St. Martin werden nach Schulschluss direkt von den Betreuungspersonen übernommen und nehmen anschließend am gemeinsamen Mittagessen in der Mensa teil. Je nach gewähltem Betreuungspaket verbringen sie danach den weiteren Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung.<\/p><p><strong>Informationen für Kinder aus St. Magdalena<\/strong><\/p><p>Kinder aus St. Magdalena, die direkt nach Unterrichtsschluss (12:45 Uhr) an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen, werden von einer Betreuungsperson an der Schule abgeholt. Anschließend fahren sie gemeinsam mit dem Bus nach St. Martin, wo sie das gemeinsame Mittagessen in der Mensa einnehmen. Je nach gewähltem Betreuungspaket verbringen sie dort den weiteren Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung.<\/p><p><strong>Informationen für Kinder aus Pichl<\/strong><\/p><p>Kinder aus Pichl können aufgrund ihres regulären Schul- und Mensabetriebs ab 13:45 Uhr an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen. Sie stoßen nach dem Mittagessen zur Gruppe in St. Martin dazu und nehmen dort – je nach gewähltem Betreuungspaket – am weiteren Programm mit Hausaufgabenbetreuung, Lernzeit sowie den pädagogischen Freizeitangeboten teil.<\/p><p><strong>Dienstagsregelung<\/strong><\/p><p>Am Dienstag bietet die Sozialgenossenschaft Jamabi eine speziell angepasste Nachmittagsbetreuung für Kinder der 1. Klassen an. Die Betreuungspakete für diesen Tag sind an den Nachmittagsunterricht der Schule angepasst. Alle anderen Kinder können im Anschluss an den Unterricht weiterhin bis 17:45 Uhr an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen.<\/p><p>Weitere Informationen zu den Betreuungspaketen sowie die Online-Anmeldung finden Sie unter <a href="https:\/\/jamabi.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.jamabi.it<\/a><\/p><p>Wir freuen uns darauf, viele Kinder im Schuljahr 2026\/27 begleiten zu dürfen und gemeinsam abwechslungsreiche, lehrreiche und fröhliche Nachmittage zu gestalten.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225816304-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>