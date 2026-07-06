<h3><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225811166-544&sprache=1" title="Informationsfolder der Öffentlichen Bibliothek Gsies" target="_blank" data-detailonr="225811166" rel="noopener noreferrer">Informationsfolder der Öffentlichen Bibliothek Gsies<\/a><\/h3><h3>Buchtipp des Monats Juli 2026<\/h3><p><strong>Die Berghebamme – Tage der Liebe<\/strong><\/p><p><em>Eine Hebamme, die für die Rechte der Frauen kämpft.<\/em><\/p><p>Marias beste Freundin Evi erwartet heimlich ein Kind von ihrem Verlobten. Dann stirbt er jedoch bei einem Unfall in den Alpen, und Evi, eine unverheiratete Schwangere, gilt als Mädchen der Schande.<\/p><p>Verzweifelt bittet sie Maria um Hilfe und stürzt ihre Freundin in einen Gewissenskonflikt. Plötzlich steht Maria unter dem Verdacht, unregelmäßig Abtreibungen vorgenommen zu haben, und niemand glaubt ihr, als sie ihre Unschuld beteuert. Bis auf den charmanten neuen Landarzt Georg, der gerade nach Brannenburg gezogen ist.<\/p><p><em>Das Buch befindet sich in der Bibliothek St. Magdalena Gsies<\/em><\/p><h3>DVD-Ring<\/h3><p>jeden vierten Monat neue DVD's in der Bibliothek von St. Magdalena. Es erwartet Euch eine große Auswahl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.<\/p><h3>Bookstart - Babys lieben Bücher<\/h3><p>Mit der Südtiroler Leseinitiative „Bookstart – Babys lieben Bücher“ soll schon bei Babys die Freude an Büchern geweckt und Eltern fürs Vorlesen begeistert werden.<\/p><p>Eltern erhalten bei der Anmeldung ihres Babys im Meldeamt ihrer Gemeinde das Informationspaket „Willkommen Baby“ und die ersten 2 Bücher der Initiative Bookstart.<\/p><p>Das zweite Bookstart-Buchpaket kann in den öffentlichen Bibliotheken von Gsies abgeholt werden, sobald das Kind 18 Monate alt ist.<\/p><p>Beide Buchpakete enthalten sowohl ein deutsches als auch ein italienisches Bilderbuch. Neben der Leseförderung kann dies auch zur Förderung der Landessprachen Deutsch und Italienisch beitragen. Unter folgendem <a href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/familie-soziales-gemeinschaft\/familie\/leseempfehlung-des-monats.asp">Link<\/a> finden Sie die aktuelle Leseempfehlung für Kleinkinder.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225232940-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>