<p>Termin für die Einreichung der Gesuche: <strong>Freitag, 21.08.2026 - 12:00 Uhr.<\/strong><\/p><p>Die Bekanntmachung, die Ausschreibung und das Gesuch finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel<\/a> - unter "Andere Dokumente" - der Gemeinde Gsies.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225741971-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>