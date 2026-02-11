<p>Das Arztambulatorium in St. Martin in Gsies hat folgende Öffnungszeiten:<\/p><ul><li>Montag 09:00-12:30<\/li><li>Dienstag 14:30-18:00<\/li><li>Mittwoch 09:00-12:30<\/li><li>Donnerstag 14:30-18:00<\/li><li>Freitag 10:00-13:00<\/li><\/ul><p>Bei Dringlichkeiten außerhalb der Ambulatoriumszeiten, darf der eigene Arzt für die Grundversorgung kontaktiert werden. <\/p><ul><li>von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr an Werktagen<\/li><li>von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr an Vorfeiertagen<\/li><li>sowie während der Nachtstunden an Werktagen (20.00 Uhr bis 08.00 Uhr).<\/li><\/ul><p>An den Wochenenden und den Feiertagen ist der Turnusdienstarzt der Hausärzte zuständig - hier finden Sie den <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/turnusdienst-der-aerzte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link<\/a>.<\/p><h3>Kontakt:<\/h3><p>Ärztin für Allgemeinmedizin: <strong>Dr. Elena <strong>Bitti <\/strong><\/strong><\/p><p>Tel.: <a href="tel:+393206450857">+39 320 645 08 57<\/a><\/p><p>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:ebitti@yahoo.com">ebitti@yahoo.com<\/a><\/p><h3>Adresse Ambulatorium:<\/h3><p>St. Martin 10\/B<\/p><p>39030 Gsies (BZ)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225785081-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>