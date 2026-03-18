<p>Vereine und gemeinnützige Organisationen können um einen Beitrag für die ordentliche Jahrestätigkeit bei der Gemeindeverwaltung ansuchen.<\/p><p>Das Beitragsformular muss vollständig ausgefüllt, <strong>innerhalb 30. Juni 2026 <\/strong>eingereicht werden. Jene Ansuchen, die erst nach diesem Termin eingereicht werden, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225521111-544&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier<\/a> finden Sie das entsprechende Formular.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790206-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>