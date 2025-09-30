<p>Aufgrund der Veranstaltung "Gsiesa Marschtl" in St. Martin, wird die Bushaltestelle St. Martin Ortschaft für den Liniendienst am Samstag, 04. Oktober zur Kreuzung "Unterstein" verlegt.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513722&mode=T&width=581&height=439&t=1759234246" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="Verlegung Bushaltestelle" title="Verlegung Bushaltestelle"><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225766828-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>