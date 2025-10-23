<h3>Restmüllsammlung<\/h3><p>Die Gemeindeverwaltung macht darauf aufmerksam, dass es laut Verordnung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der den Hausabfällen gleichgestellten Sonderabfällen möglich ist, auch Behälter (Tonnen) zur Sammlung des Restmülls zu benützen. <\/p><p>Sollte jemand Interesse haben, Behälter (Tonnen) anstelle von Restmüllsäcken für die Restmüllsammlung zu benützen, wird um schriftliche Mitteilung mit Angabe der Größe der Tonne (120 oder 240 Liter) bis zum 15.12.2025 an <a href="mailto:katja.schwingshackl@gsies.eu" title="">folgende E-Mail Adresse<\/a> gebeten. Für diese Interessenten wird die Gemeinde die Tonnen anschaffen.<\/p><p>Der Vollständigkeit halber wird ausdrücklich auf einige Punkte hingewiesen:<\/p><ul><li>die Gebühr pro Abfallliter entspricht jener für Säcke (die Entleerung einer Tonne zu 120 Litern entspricht somit der Gebühr von 3 Restmüllsäcken zu je 40 Litern);<\/li><li>pro Entleerung werden die Abfallliter entsprechend der Tonne gerechnet (auch wenn die Tonne nicht vollständig gefüllt ist);<\/li><li>bei Überfüllung werden 2 Entleerungen berechnet;<\/li><li>erfahrungsgemäß ist die tatsächliche Erfassungsmenge einer Tonne geringer (eine Tonne zu 120 Liter kann üblicherweise nicht die Menge von 3 Säcken zu 40 Litern erfassen);<\/li><li>die Kosten für die Anschaffung der Tonne gehen zu Lasten der gebührenpflichtigen Person (120 Liter ca. 40 €); um Einwerfen vom Fremdabfall zu vermeiden, empfehlen wir die Montage eines Schlosses (ca. 30 €)<\/li><li>die Tonnen müssen zur Entleerung zu den Sammelstellen gebracht werden;<\/li><li>die Tonnen dürfen frühestens am Vorabend zur Entleerung bereitgestellt werden und müssen im Laufe des Sammeltages wieder zurück auf den privaten Grund gebracht werden.<\/li><li>Fremdablagerung von Restmüll (Auf oder IN der eigenen Tonne) fällt auf Kosten des Eigentümers<\/li><\/ul><p>Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der Verordnungen.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225770309-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>