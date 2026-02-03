<p>Du bist geschichtlich interessiert, stehst gerne in Kontakt zu Menschen und liebst es, wenn alles mit rechten Dingen zugeht?<\/p><p><strong>DEINE AUFGABEN<\/strong><\/p><ul><li>Betreuung und Aufsicht des Schlosses während der Öffnungszeiten<\/li><li>Empfang und Information der Besucher*innen<\/li><li>Verkauf von Eintrittskarten und Abwicklung des Kassendienstes<\/li><li>Kontrolle der Ausstellungsräume und öffentlich zugänglichen Bereiche Unterstützung bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen<\/li><li>Einhaltung der Sicherheits- und Hausordnung<\/li><li>Mithilfe bei der Öffnung und Schließung des Schlosses<\/li><li>Allgemeine organisatorische Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Schlossbetrieb<\/li><\/ul><p><strong>WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST<\/strong><\/p><ul><li>Freundliches, gepflegtes und serviceorientiertes Auftreten<\/li><li>Interesse an Kultur, Geschichte und regionalem Erbe<\/li><li>Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise<\/li><li>Verantwortungsbewusstsein und Aufmerksamkeit<\/li><li>Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten (Wochenenden, Feiertage)<\/li><\/ul><p><strong>UNSER ANGEBOT<\/strong><\/p><ul><li>Saisonale Tätigkeit (Mai bis November)<\/li><li>Arbeitsort: Schloss Welsperg<\/li><li>Arbeitszeiten nach Vereinbarung<\/li><\/ul><p><strong>Interessiert?<\/strong><strong> Dann melde Dich bei Sarah Schwingshackl unter folgender <a href="mailto:office@gsieser-tal.com" title="">E-Mail<\/a> oder <a href="tel:+390474978436">Telefonnummer<\/a>.<\/strong><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="mailto:office@gsieser-tal.com"><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225783753-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>