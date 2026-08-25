<h3>Achtung: Erhebliche Brandgefahr durch falsche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren!<\/h3><p><br><\/p><p>Bei einer kürzlich durchgeführten Sperrmülllieferung an der Deponie Pfatten kam es während des Zerkleinerungsprozesses zu einem <strong>gefährlichen Brand.<\/strong> Grund dafür waren zahlreiche achtlos im Sperrmüll entsorgte <strong>Batterien und Akkumulatoren.<\/strong><\/p><p>Dank des schnellen Eingreifens der Mitarbeiter vor Ort konnte Schlimmeres verhindert werden. Solche Vorfälle gefährden jedoch Menschenleben, die Müllverwertungsanlagen sowie die Sicherheit der Mitarbeiter massiv.<\/p><p><strong>Wo verstecken sich Batterien und Akkus?<\/strong><\/p><p>Batterien und Akkus gehören niemals in den Sperrmüll oder Restmüll! Sie stecken oft unscheinbar in folgenden Gegenständen:<\/p><ul><li>Elektrische Werkzeuge & Gartengeräte<\/li><li>Elektro- und Elektronikgeräte<\/li><li>Kinderspielzeug & Leuchten<\/li><li>Powerbanks & Smartphones<\/li><li>E-Bikes & E-Scooter<\/li><li>Haushaltsgeräte & Akkupacks \/ Batterieblöcke<\/li><li>Elektrisch verstellbare Möbel<\/li><\/ul><p><strong>Warum besteht Brandgefahr?<\/strong><\/p><p>Durch Druck, mechanische Beschädigung oder Kurzschlüsse beim Transport, Umschlagen oder Zerkleinern des Sperrmülls können Batterien extrem heiß werden. <strong>Das Tückische: <\/strong>Die Entzündung kann auch <strong>zeitverzögert<\/strong> auftreten, wodurch Brände oft unbemerkt im LKW oder in den Anlagen ausbrechen.<\/p><p><strong>Gemeinsam für unsere Sicherheit<\/strong><\/p><p>Die Bezirksgemeinschaft Pustertal und die Gemeinde Gsies fordern alle Bürgerinnen und Bürger zu höchster Aufmerksamkeit und getrennten Sammlung bzw. Entsorgung auf. <\/p><p>Das Personal bei Unklarheiten direkt ansprechen – wir helfen Ihnen gerne weiter.<\/p><p>Mit einer korrekten Mülltrennung schützen Sie unsere Umwelt, die Einsatzkräfte und verhindern schwere Sachschäden in den Aufbereitungsanlagen.<\/p><p><strong>Vielen Dank für Ihre Mithilfe!<\/strong><\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung und Die Umweltdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal<\/em><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225819239-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>