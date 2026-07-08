<p>Mit der Initiative „Südtirol saniert – gut beraten bauen und sanieren“ unterstützt das Land Südtirol Eigentümerinnen und Eigentümer dabei, bestehende Gebäude sinnvoll zu erhalten, energetisch zu verbessern und zukunftsfit zu machen.<\/p><p>Viele Bürgerinnen und Bürger stehen bei einer Sanierung vor ähnlichen Fragen: Wo beginne ich? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Welche Förderungen gibt es? Und welche Lösung passt wirklich zum eigenen Gebäude? Genau hier setzen die kostenlosen und vergünstigten Energie- und Sanierungsberatungen an.<\/p><p>Die Initiative bietet drei Beratungsangebote:<\/p><ul><li>Kostenlose Erstberatung (1\/2 h telefonisch oder online): Eine kurze Orientierung zu Energieverbrauch, Einsparmöglichkeiten, Heizsystemen, Förderungen und nächsten Schritten. Die Beratung findet online oder telefonisch statt.<\/li><li>Energieberatung (3 h vor Ort: 150 Euro): Eine vertiefte Beratung direkt im Gebäude. Fachpersonen zeigen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten auf und informieren über nachhaltiges Bauen, energetisches Sanieren, Förderungen und Steuerabzüge.<\/li><li>Sanierungsberatung (15 h vor Ort: 500 Euro): Eine umfassende Beratung für alle, die ein Gebäude erhalten, umbauen oder weiterentwickeln möchten. Dabei werden der bauliche, funktionale und energetische Zustand analysiert. Am Ende erhalten die Bürgerinnen und Bürger konkrete Sanierungsvarianten, eine grobe Kosteneinschätzung, Informationen zu Förderungen und klare Handlungsempfehlungen.<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter <a href="https:\/\/www.klimaland.bz\/mission-klimaland\/beratungen\/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">diesem Link.<\/a><\/p><p>Hier finden Sie den <a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225811531-544&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225811531" rel="noopener noreferrer">Flyer "Südtirol saniert" - gut beraten bauen und sanieren<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225811532-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>