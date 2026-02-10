<p>Am 22. und 23. März 2026 findet ein Verfassungsreferendum statt. Alle in den Wählerlisten eingetragenen Personen können am Sonntag, den 22. März von 07.00 bis 23.00 Uhr und am Montag, den 23. März von 07.00 bis 15.00 Uhr in den jeweiligen Wahllokalen (Vereinshaus Pichl, Mehrzweckhaus St. Martin und Vereinshaus St. Magdalena) ihre Stimme abgeben. <\/p><p>Damit die Arbeiten in den Wahllokalen reibungslos ablaufen, braucht es mehrere Personen: Einen Präsidenten, einen Schriftführer und 3 Stimmzähler. <\/p><p>Im Wahlamt der Gemeinde werden Verzeichnisse geführt, in welche sich Personen eintragen lassen können, welche obgenannte Aufgaben verrichten möchten. <\/p><p>Da es in der Vergangenheit in mehreren Gemeinden zu Problemen zur Besetzung der Wahl-lokale gekommen ist, da Personen aus verschiedenen Gründen ausgefallen sind, ersucht nun das Regierungskommissariat eine Liste von Freiwilligen zu führen, welche zwar nicht in den obgenannten Verzeichnissen aufscheinen, aber trotzdem bei dieser Wahl gerne im Wahllokal mithelfen möchten. <\/p><p>Für diese Tätigkeit wird eine Vergütung ausbezahlt, welche steuerfrei ist. Von der Arbeit muss man freigestellt werden und zusätzlich steht den Arbeitnehmern ein bezahlter freier Arbeitstag anstelle des Sonntages zur Verfügung. <\/p><p>Alle, die also beim Referendum am 22. und 23. März 2026 gerne in einem Wahllokal mithel-fen möchen, werden hiermit aufgerufen, sich innerhalb <strong>Sonntag, den 01. März 2026<\/strong> zu melden. Ein einfaches <a href="mailto:andrea.steinmair@gsies.eu" title="">E-Mail<\/a> genügt.<\/p><p>Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne auch telefonisch unter <a href="tel:+390474978796">dieser Nummer<\/a> melden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225784815-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>