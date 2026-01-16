<h3>Versandart der Rechnungen (ausgestellt vom Steueramt) über E-Mail<\/h3><p>Alle Privatpersonen, welche die Rechnungen - ausgestellt vom Steueramt der Gemeinde Gsies - ausschließlich per E-Mail erhalten wollen, sind gebeten bis innerhalb Freitag, 30.01.2026 eine Mail an <a href="mailto:katja.schwingshackl@gsies.eu">folgende E-Mailadresse<\/a> zu senden<a data-fr-linked="true" href="mailto:katja.schwingshackl@gsies.eu"><\/a> (nur, sofern der Gemeinde nicht bereits mitgeteilt).<\/p><p>Alle Jene, die sind nicht melden, erhalten die Rechnungen automatisch per E-Mail <strong>und<\/strong> per Post (sofern eine Mail Adresse in der Gemeinde hinterlegt ist).<\/p><p>Bitte geben Sie ihre gültige E-Mail-Adresse an und überprüfen Sie diese regelmäßig.<\/p>