<p>Die Verteilung der Müllsäcke findet an folgenden Tagen statt: <\/p><ul><li>13.01.2026 im Vereinshaus von St. Magdalena von 08.30 - 11.30 Uhr<\/li><li>14.01.2026 im Bürgerhaus von St. Martin von 08.30 - 11.30 Uhr<\/li><li>15.01.2026 im Vereinshaus von Pichl von 08.30 bis 11.30 Uhr<\/li><\/ul><p>Die Müllsäcke (außerhalb der oben angeführten Verteil-Tage) können ausschließlich zu den Bürozeiten jeweils am Mittwoch und Freitag von 09.00 - 12.00 Uhr abgeholt werden. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225778702-544&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier finden Sie den Kalender der Sammlung von Rest- und Biomüll 2026<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225778702-544&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225778905-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>