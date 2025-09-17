<h2>Vortrag von Astrid Mulser - Stay fit. by Astrid<\/h2><h4>Veranstaltung zum Tag der Bibliotheken<\/h4><h3>Fit und vital - Wie Ernährung dein Leben verändern kann<\/h3><ul><li>Schlapp am Nachmittag?<\/li><li>Heißhungerattacken? Schlechter Schlaf?<\/li><\/ul><p>In diesem Vortrag erfährst du, wie du mit der richtigen Ernährung und gezielter Bewegung dein Energielevel dauerhaft steigern kannst, besser schlafen und dich rundum wohler fühlen kannst.<\/p><p>Es geht um einfache, alltagstaugliche Routinen, dein Körper ganz nebenbei fitter wird und ihn neu zu verstehen.<\/p><p>Ideal für alle, die neue Motivation für einen gesunden Lebensstil suchen.<\/p><p>Der Vortrag findet in deutscher Sprache statt.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225759283-544&sprache=1">Flyer - Fit und Vital - wie Ernährung und Bewegung dein Leben verändern kann<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225759277-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>