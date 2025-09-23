<h3>Vortrag: Mit Power durch die Wechseljahre<\/h3><h4>Am Donnerstag, 09. Oktober 2025 von 19.00 - 21.00 Uhr<\/h4><p>Erste Anzeichen zeigen sich oft schon Ende 30: <\/p><ul><li>Ein- & Durchschlafprobleme<\/li><li>Gewichtszunahme<\/li><li>Stimmungsschwankungen<\/li><li>Konzentrationsschwierigkeiten<\/li><li>veränderte Sexualität<\/li><\/ul><p>Darauf blicken wir:<\/p><ul><li>Informatives zu den Wechseljahren<\/li><li>Spannendes zu den Hormonen<\/li><li>Hilfreiches für Beschwerden<\/li><li>Lustiges zum Druckherausnehmen<\/li><li>Praktisches zum gleich Umsetzen<\/li><\/ul><p>Mit Evi Hellweger - Coachin und Supervisorin mit einer besonderen Leidenschaft für Hormongesundheit und Wechseljahre.<\/p><p>Freier Eintritt ohne Anmeldung; freiwillige Spende<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225762501-544&sprache=1">Plakat - Vortrag: Mit Power durch die Wechseljahre<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225762526-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>