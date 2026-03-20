<p>Als Erwachsener mit Kindern und Jugendlichen über "Sexualität" zu reden, ist oft gar nicht so einfach. Trotz der Tatsache, dass Sexualität in aller Munde ist und auch medial immer mehr präsent ist, sind Kinder und Jugendliche auf ihren Weg zum Erwachsenwerden mit ihren Fragen und Unsicherheiten oft alleine.<\/p><ul><li>Was brauchen Kinder und Jugendliche?<\/li><li>Was heißt Sexualität? Vorstellung von Aufklärungsmaterialien und Unterstützungshilfen<\/li><li>Wie verläuft die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?<\/li><li>Was brauchen die Eltern und andere Erziehende?<\/li><li>Wenn mein Kind Fragen stellt, wie reagiere ich dann?<\/li><\/ul><p><em>Antworten dazu gib uns an diesem Abend <strong>Mag. Michael Peintner <\/strong>- Psychotherapeut, Sexualpädagoge<\/em><\/p><p><strong>Wann<\/strong>: Freitag, den 27.03.2026 um 19.30 Uhr<\/p><p><strong>Wo<\/strong>: Mensaraum der Grundschule St. Martin Gsies<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790750-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>