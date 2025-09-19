<h3>Werde Schülerlotse!<\/h3><p>Hilf den Schüler*innen sicher über die Straße!<\/p><p>Suchst du nach einer spannenden Herausforderung?<\/p><p>Werde Schülerlotse und trage aktiv zur Sicherheit deiner Schule bei.<\/p><p>Du bist das Vorbild, das andere inspirieren kann!<\/p><p>Bei Interesse melde dich bei Hugo Bachmann unter 335 642 28 72 oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:hugo.b@bachmann-group.it">hugo.b@bachmann-group.it<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225759709-544&sprache=1">Plakat - Werde Schülerlotse<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225759712-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>