<p>Der <strong>4. Aufruf der LAG Sarntaler Alpen<\/strong> wurde am <strong>Montag, 28. September 2026<\/strong>, geöffnet: <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.grwsarntal.com%2Fde%2Fprogramme%2Feu-finanzierte-programme%2Fleader%2Faufrufe%2F&e=19869936&h=3ed0a636&f=y&p=y&m=4htb186LYMzJmrv" title="www.grwsarntal.com">Aufrufe Leadergebiet Sarntaler Alpen<\/a><\/p><p>Projekt von <strong>28.09. bis 28.11.2026 <\/strong>einreichen und Förderung sichern. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225826734-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>