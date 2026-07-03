<p>Das Unwetter vom Sonntag, 28. Juni 2026 hat große Schäden angerichtet. Neben dem Abbruch der LS 98 auf Höhe des Sulfner Tunnels wurden Wohnungen, Garagen, Keller und Heizräume im Gemeindegebiet überschwemmt. Es gab mehrere Murenabgänge auf die Landesstraße nach Falzeben und auf verschiedenen Gemeindestraßen. Eine Hofzufahrt wurde verlegt. Die Aufräumarbeiten sind bereits voll im Gange. Die Gemeinde Hafling ist in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz, einem Geologen, der Wildbachverbauung, dem Landesstraßendienst, der Forstbehörde und dem Tourismusverein momentan dabei, Erhebungen durchzuführen und Aufräumarbeiten zu organisieren.<\/p><p>Die LS 98 bleibt vorerst komplett gesperrt. Laut Landesstraßendienst kann sie voraussichtlich am Freitag, 10. Juli 2026, einspurig geöffnet werden. Die Gemeindestraßen sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Der Pferdeweg im Abschnitt Bürgeleweg (Abzweigung Nusser bis Dorf) bleibt weiterhin wegen Sicherungsarbeiten gesperrt. Momentan auch noch der Wanderweg Nr. 14 im Abschnitt Unterweger – Tschitt und der Wasserfallweg (Wanderweg Nr. 7).<\/p><p>In Hafling müssen wir momentan anders denken. Zivilschutz mit Feuerwehr- und Rettungswesen muss momentan über Terlan-Mölten geplant werden. Ebenso die Aufrechterhaltung der Dienste, wie beispielsweise die Müllentsorgung. Es kann zu Ausfällen und Verschiebungen kommen.<\/p><p>Die Linie 225 zirkuliert derzeit von Hafling Dorf nach Falzeben und dient als Zubringerdienst für die Linie 204 nach Mölten-Terlan. Zwischen Vöran und Hafling zirkuliert die Linie nun auch im Halbstundentakt. Ebenso ist die Seilbahn Vöran eine Alternative. Die erste Fahrt ist hier auf 6:30 Uhr angesetzt. Alle Informationen zum öffentlichen Nahverkehr finden sich hier: <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen">Aktuelle Meldungen<\/a>. Die Fahrpläne können über <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/">südtirolmobil | Startseite<\/a> abgerufen werden.<\/p><p>Die Bevölkerung ist eindringlich gebeten, sich im Sinne der eigenen Sicherheit von Gefahrenstellen fernzuhalten und die Aufräumarbeiten nicht zu behindern - auch aus Respekt für die unmittelbar Betroffenen der Katastrophe.<\/p><p>Nachstehend finden sich Informationen für Betroffene und Spendenaufrufe. Für weitere Auskünfte steht die Gemeindeverwaltung zur Verfügung: Tel.-Nr. <a href="tel:+390473279421"><strong>0473 279421<\/strong><\/a>.<\/p><p>Die Bürgermeisterin dankt an dieser Stelle allen beteiligten Organisationen, allen voran der Freiwilligen Feuerwehr von Hafling, den First Respondern und der Bergrettung, die vorerst für Notfälle fix in Hafling stationiert ist, der Freiwilligen Feuerwehr von Vöran und den Nachbarwehren von Meran und Schenna für die gute Zusammenarbeit.<\/p><p>Ein großes Danke sei den Firmen, Bauern und Bürgerinnen und Bürgern ausgesprochen, die mit Geräten und Pumpen bei den Einsätzen und Aufräumarbeiten unkompliziert angerückt sind und nach Kräften mitgeholfen haben.<\/p><p>Ein Dank gilt auch dem Amt für Zivilschutz und der Landesnotrufzentrale für die Hilfestellung und die Organisation sowie dem Weißen Kreuz mit dem Fachbereich Zivilschutz für die Verpflegung der Einsatzkräfte.<\/p><p>Ebenso sei dem Vize-Bürgermeister, den Gemeindereferenten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes und der -verwaltung für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225811074-545&sprache=1" data-detailonr="225811074"><strong>Unwetterschäden - Informationen für Eigentümer<\/strong><\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1552676&mode=T&width=640&height=480&t=1783081773" class="fr-fil fr-dib width40" alt="Spendenaufru Meran" title=""><\/p><p><br><\/p>