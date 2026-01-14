<p>Die Gemeinde Vöran schreibt einen öffentlichen Wettbewerb für eine unbefristete Stelle als Gemeindesekretär\/in aus. Die Arbeit ist in Vollzeit und wird für die Gemeinden Vöran und Hafling gemeinsam ausgeübt. <\/p><p>Die Bewerbung ist <strong>spätestens bis 13. Februar 2026 um 12:00 Uhr bei der Gemeinde Vöran einzureichen.<\/strong><\/p><p>Die Unterlagen für die Bewerbung sind auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>Amtstafel der Gemeinde Hafling<\/strong><\/a> einsehbar.<\/p>