<h4>Hitze kann den Kreislauf stark belasten und gesundheitlich gefährlich werden – gerade im Frühsommer, wenn sich der Körper noch nicht angepasst hat.<\/h4><p>Kinder, ältere Menschen, Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen oder Pflegebedarf sind besonders gefährdet. <\/p><p>Achten Sie daher an heißen Tagen bewusst auf sich, Ihre Familie und Ihr Umfeld.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1552420&mode=T&width=640&height=480&t=1782990828" class="fr-fil fr-dib width97" alt="Was tun bei Hitze"><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1552423&t=1782992716" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF"><strong>Bei Hitze gut vorbereitet - Folder<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225810901-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>