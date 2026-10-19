<p>Die Gemeinde Hafling schreibt einen öffentlichen Wettbewerb zur Besetzung einer <strong>Vollzeitstelle (100 %) als Verwaltungsassistent:in im Bereich Buchhaltung<\/strong> aus.<\/p><p>Wir suchen eine engagierte und motivierte Persönlichkeit, die Freude an verantwortungsvollen Aufgaben hat und unser Team tatkräftig unterstützt.<\/p><p>Freuen Sie sich auf vielfältige Aufgaben, eigenverantwortliches Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsumfeld in der Gemeindeverwaltung Hafling.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568483&t=1792417553" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self"><strong>Kundmachung<\/strong><\/a><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568485&t=1792418364" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung Verwaltungsassistent:in<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225830261-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>