<p>Die Anträge auf <strong>Einschreibung in den Kindergarten für das Kindergartenjahr 2026\/2027 sind<\/strong> <strong>vom 8. bis 16. Januar 2026<\/strong> <strong>ausschließlich in telematischer Form <\/strong>über das Online-Portal der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol "iole" zu stellen. Dafür sind ein SPID-Account, die elektronische Identitätskarte CIE oder eine aktivierte Bürgerkarte Voraussetzung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225778248-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>