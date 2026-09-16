<p>Die Infranet AG setzt gemeinsam mit der Gemeinde Hafling den Ausbau des Glasfasernetzes fort. Im Rahmen eines neuen Projekts wird das Netz im Ortsgebiet <strong>Falzeben <\/strong>erweitert.<\/p><p>Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die ihr Gebäude im Rahmen dieses Projekts an das Glasfasernetz anschließen lassen möchten,<strong> können bis spätestens 26. Oktober 2026 auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a> ihr Interesse bekunden.<\/strong> Durch Eingabe Ihrer Adresse können Sie dort den Erschließungsstatus Ihres Gebäudes prüfen.<\/p><p><strong>Nutzen Sie die aktuelle Ausbauphase: <\/strong>Nach Abschluss der Bauarbeiten ist ein Anschluss zu den vorgesehenen Projektkonditionen nicht mehr möglich. Die Gemeinde Hafling empfiehlt daher allen Interessierten, sich frühzeitig zu informieren und ihre<strong> <\/strong>Interessenbekundung fristgerecht einzureichen.<\/p><p><strong>Bei Fragen oder für Unterstützung bei der Interessenbekundung steht Ihnen das Team der Infranet AG gerne zur Verfügung:<\/strong><\/p><p><strong>T. <a href="tel:+3904711966606">+39 0471 1966606<\/a><\/strong><\/p><p><strong><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a><\/strong><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1562026&mode=T&width=280&height=72&t=1789055758" class="fr-fic fr-fil fr-dib width54" alt="Logo Infranet" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225823509-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>