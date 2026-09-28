<p>Am 21. September 2026 fand in Riffian eine Informations- und Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Zwischengemeindliche Zusammenarbeit im Bereich Buchhaltung“ statt. Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Schenna, Tirol, Riffian, Kuens und Hafling nutzten die Gelegenheit, sich über Erfahrungen, Arbeitsabläufe und aktuelle Entwicklungen auszutauschen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225826380-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>