<p>Die Gemeinde Hafling sucht für den örtlichen Kindergarten eine\/n engagierte\/n <\/p><h4>Hilfskoch\/Hilfsköchin<\/h4><ul><li>3. Funktionsebene <\/li><li>Teilzeitarbeit (23 Wochenstunden) | unbefristeter Arbeitsvertrag<\/li><\/ul><p>Die Bewerbungsgesuche sind <strong>bis spätestens Montag, 27. Juli 2026, 12:00 Uhr<\/strong>, bei der Gemeinde Hafling einzureichen.<\/p><p>Für weitere Informationen steht Ihnen der Gemeindesekretär gerne zur Verfügung.<\/p><p><strong>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225812182-545&sprache=1" data-detailonr="225812182"><strong>Ausschreibung Hilfskoch\/Hilfsköchin<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225812153-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>