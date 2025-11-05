<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat, die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772464-545&sprache=1"><strong>Link<\/strong><\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225772462-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>