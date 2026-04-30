<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass ab dem <strong>04.05.2026 bis zum 06.05.2026 <\/strong>der Locherweg ab Hausnummer 9 aufgrund von Grabungsarbeiten für alle Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt ist.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>siehe Anordnung Nr. 6-2026 auf der Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225798577-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>