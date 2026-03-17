<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass ab dem <strong>23.03.2026 bis zum 03.04.2026<\/strong> der Locherweg im Bereich „Plattlinger“ bis zum „Schualhittl“ aufgrund von Grabungsarbeiten für alle Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt ist.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>siehe Anordnung Nr. 4-2026 auf der Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225790144-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>