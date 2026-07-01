<p>Die Bevölkerung ist gebeten, sich von den Gefahrenstellen fernzuhalten –<strong> vor allem im Bereich der Abbruchstelle an der Landesstraße!<\/strong><\/p><p>Ab sofort werden alle Schaulustigen, die sich unbefugt in diesen Zonen aufhalten, angezeigt!<\/p><p>Siehe <a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225810795-545&sprache=1" data-detailonr="225810795"><strong>Mitteilung an die Bevölkerung<\/strong><\/a><\/p><p>Die Bürgermeisterin<\/p><p>Sonja Anna Plank<\/p>