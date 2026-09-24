<p><strong>Am Mittwoch, den 23. September 2026, wurde die neue E-Carsharing-Station der Gemeinde Hafling offiziell in Betrieb genommen. Der neue Dienst bietet der Dorfgemeinschaft eine flexible und umweltfreundliche Möglichkeit das Fahrzeug bei Bedarf zu nutzen, ganz ohne eigene Anschaffungs-, Wartungs- oder laufende Betriebskosten.<\/strong><\/p><p>Das moderne Mobilitätsangebot bietet der Gemeinde Hafling ab sofort einen flexiblen, umweltfreundlichen Dienst für die eigenen Dienstfahrten und eröffnet gleichzeitig für den Bürgerinnen und Bürgern eine praktische Alternative zum eigenen Auto direkt vor die Haustür. Der elektrische Kleinbus ermöglicht emissionsfreies Fahren und überzeugt durch maximale Flexibilität im Alltag: Ob für Einkäufe, Ausflüge, berufliche Termine oder andere Wege, das Fahrzeug kann jederzeit bequem per App reserviert und genutzt werden. Die neue E-Carsharing-Station verbindet damit modernen Mobilitätskomfort, aktiven Klimaschutz und einen bürgernahen Service, der die nachhaltige Mobilität in Hafling weiter stärkt.<\/p><p><strong>Mobilität für Gruppen und Vereine<\/strong><\/p><p>An der neuen Station steht ein vollelektrischer Volkswagen 7-Sitzer ID.Buzz mit einer realen Reichweite von knapp 400 Kilometern zur Verfügung. Dank seiner Sitzkonfiguration sind Fahrten auch für Gemeinschaftsfahrten interessant. Ob für gelegentliche Fahrten oder regelmäßige Nutzung kann das Auto unkompliziert für einige Stunden oder tageweise gebucht werden, spontan oder drei Monate im Voraus. <\/p><p><strong>Einfach und kostentransparent<\/strong><\/p><p>Bezahlt werden die Fahrzeit und die zurückgelegte Strecke. Die Buchung erfolgt über die AlpsGo-App. Für Vielfahrerinnen und Vielfahrer steht ein zusätzliches Abo-Modell mit günstigeren Konditionen zur Verfügung. Auch Unternehmen können das Angebot mit speziellen Firmenkonditionen nutzen. Der Ladestrom ist stets inklusive, eine entsprechende Alperia-Ladekarte für das Laden im In- und Ausland liegt im Fahrzeug bereit.<\/p><p><strong>Öffentliche Förderung<\/strong><\/p><p>Die neue Station in Hafling wurde im Rahmen der öffentlichen E-Carsharing-Förderung durch die Provinz Bozen umgesetzt. Die Bürgermeisterin Sonja Anna Plank begrüßte, gemeinsam mit AlpsGo E-CarSharing den Schritt in Richtung Elektromobilität: „<em>Für die Mitarbeiter der Gemeinde, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger erhöht sich durch das neue Angebot die Möglichkeit elektrisch mobil zu sein. Wir sehen im CarSharing-Dienst die perfekte Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und zum eigenen Auto. Hoffentlich wird das Auto von vielen Haflingern regelmäßig genutzt wird.“<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225825957-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>