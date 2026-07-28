<p>In letzter Zeit sind bei der Gemeinde Hafling vermehrt Beschwerden eingegangen, dass es auf den Forst- und Wanderwegen im Gemeindegebiet immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen den verschiedenen Nutzern kommt, welche die Sicherheit und Gesundheit der Einzelnen gefährden.<\/p><p>Unsere Wege werden von Autos, landwirtschaftlichen Maschinen und LKWs, Fahrrädern und Wanderern gerade im Sommer verstärkt genutzt. Damit jede und jeder seine Ziele erreicht, sicher unterwegs sein und unsere Landschaft genießen kann, ist es wichtig, <strong>aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu respektieren<\/strong>.<\/p><p>Ebenso ist es wichtig, sich <strong>an die geltenden Bestimmungen zu halten<\/strong> und – wo nötig – Genehmigungen für die Durchfahrt einzuholen. Auch sind <strong>nicht alle Wege für Fahrräder<\/strong> geeignet und ausgewiesen.<\/p><p>Unser Gemeindegebiet verfügt über eine wunderschöne Landschaft und bietet viele Möglichkeiten in der Natur zur Ruhe zu kommen. Mit gegenseitigem Respekt und gutem Miteinander können alle davon profitieren!<\/p>