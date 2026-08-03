<p>Aufgrund von Arbeiten zur Wiederherstellung nach einer Rutschung wird die <strong>Landesstraße LS 98 Mölten – Hafling<\/strong> bei <strong>km 33,000 (Tunnel St. Kathrein)<\/strong> an folgenden Tagen gesperrt:<\/p><ul><li><strong>Donnerstag, 06. August 2026<\/strong><\/li><li><strong>Freitag, 07. August 2026<\/strong><\/li><\/ul><p><strong>Sperrzeiten:<\/strong><\/p><ul><li>von <strong>08:30 Uhr bis 12:00 Uhr<\/strong><\/li><li>von <strong>13:00 Uhr bis 18:00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><p>Vielen Dank für das Verständnis.<\/p><p>Siehe Anordnung Nr. 7419\/2026 des Straßendienstes Burggrafenamt auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225816045-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>