<p>Wegen Arbeiten zur Wiederherstellung nach einer Rutschung wird die L.S.98 <strong>Mölten – Hafling <\/strong>bei km. 33,000 <strong>(Tunnel St. Kathrein)<\/strong> am <strong>Donnerstag, 23.07.2026 von 09:00 bis 17:00 Uhr GESPERRT<\/strong>.<\/p><p>Umleitung über Mölten<\/p><p>Man entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten.<\/p><p>VIELEN DANK FÜR IHR VERSTÄNDNIS<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225813884-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>