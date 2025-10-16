<h4>Von <strong>Montag, 20. Oktober bis Samstag, 8. November 2025<\/strong> ist die <strong>Schennastraße in Meran zwischen Kreisverkehr Rametz und Brunnenplatz<\/strong> <strong>in Obermais gesperrt.<\/strong><\/h4><p><br>Grund sind Bauarbeiten zur Verlegung neuer Leitungen.<\/p><p data-start="315" data-end="446">Der Zugang für Anrainer ist – je nach Baufortschritt – möglich.<\/p><p data-start="448" data-end="581"><strong data-start="448" data-end="462">Umleitung:<\/strong><\/p><p data-start="448" data-end="581">Autos, Busse und Lastwagen fahren über <strong data-start="504" data-end="525">Sinich – Milchhof<\/strong>.<\/p><p data-start="448" data-end="581"><strong data-start="583" data-end="595">Wichtig:<\/strong><\/p><ul><li data-start="583" data-end="597">Bitte <strong data-start="606" data-end="633">mehr Zeit für die Fahrt<\/strong> einplanen.<\/li><li data-start="583" data-end="597"><strong>Busfahrpläne<\/strong> haben sich geändert – bitte die <strong>aktualisierten Fahrzeiten<\/strong> prüfen (Südtirolmobil-App oder Website)<\/li><li data-start="583" data-end="597">In der Nähe der Baustelle gilt <strong data-start="804" data-end="816">Tempo 30<\/strong> und <strong data-start="821" data-end="838">Überholverbot<\/strong>.<\/li><\/ul><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769555-545&sprache=1"><strong>Anordnung der Gemeinde Meran Nr. 586-2025<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225769551-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>